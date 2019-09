Zehntausende Menschen wollen heute in Baden-Württemberg für besseren Klimaschutz demonstrieren. Das Bündnis Fridays for Future hat diesmal explizit nicht nur Schüler und Studenten, sondern auch Arbeitnehmer aufgerufen, sich an dem globalen „Klimastreik“ zu beteiligen. Gewerkschaften, Kirchen und Umweltorganisationen haben den Aufruf unterstützt. Allein in Freiburg erwarten die Veranstalter 20 000 Teilnehmer. Auch in Karlsruhe, Mannheim und Ulm sind Demonstrationen und Aktionen geplant.

In Stuttgart soll um 13.30 Uhr eine Kundgebung auf dem Schlossplatz gehalten werden. Stuttgarter Klimaaktivisten vom Aktionsbündnis „Kesselbambule“ wollen anlässlich des globalen „Klimastreiks“ zudem die Landeshauptstadt „lahmlegen“. Mehrere Straßen und Verkehrsknotenpunkte sollen blockiert werden.

Die Fridays-for-Future-Aktivisten sprechen zwar von „Streiks“. In Deutschland gibt es ein Streikrecht aber nur im Rahmen von Tarifauseinandersetzungen.