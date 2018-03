Stuttgart Wolf für Vorstoß für neues Grundsatzprogramm der CDU

Stuttgart / DPA

Der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU) unterstützt den Vorstoß führender Unionspolitiker aus dem Land für ein neues Grundsatzprogramm. Er finde es wichtig, dass in der Partei weitreichend nachgedacht werde, was den „vielzitierten Markenkern der CDU“ ausmache, sagte der Justizminister am Freitag in Stuttgart. Es sei klug, den Prozess anzustoßen.

Den Anstoß dazu will laut „Stuttgarter Nachrichten“ der Kreisverband Konstanz Ende Februar mit einem Antrag an den Bundesparteitag in Berlin geben. CDU-Landeschef Thomas Strobl hatte sich hinter die Initiative gestellt. „Ich habe große Sympathie dafür, das ist ein guter und schöner Gedanke, der in der CDU Baden-Württemberg entstanden ist“, hatte Strobl am Rande des politischen Aschermittwochs gesagt.

Der Konstanzer Bundestagsabgeordnete und Landesgruppenchef der CDU im Bundestag, Andreas Jung, hatte zuvor eine Profilierung der CDU - unabhängig von den Kompromissen, die eine GroKo bringe - gefordert.