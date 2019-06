Wie findet man Wohnraum für Obdachlose? Damit befasst sich heute eine Tagung in Karlsruhe. Nach Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe leben rund 860 000 Menschen in Deutschland ohne Wohnung in Notunterkünften, Obdachlosenheimen, prekären ungesicherten Mietverhältnissen und auch auf der Straße. Tendenz steigend. „Die Wohnungslosigkeit hat stark zugenommen und ist in den urbanen Zentren deutlich sichtbar“, so Jörg Mauter vom Verein Sozpädal in Karlsruhe. Rund 150 Experten aus dem ganzen Bundesgebiet erörtern deshalb bei der Tagung „Soziale Wohnraumhilfen“ Wege, um Wohnungen an diese Menschen zu vermitteln.

Sozpädal

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe