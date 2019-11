Eine neue Wohnung in Stuttgart zu mieten ist im Bundesvergleich sehr teuer – und 2019 erstmals teurer als in München. Das zeigt der Mietspiegelindex 2019, den das Forschungsunternehmen F+B erstellt hat. Zum ersten Mal seit 20 Jahren führt München die Auswertung nicht an.

Spitzenreiter ist jetzt Karlsfeld im Münchner Umland, gefolgt von Stuttgart auf dem zweiten und Leinfelden-Echterdingen auf dem dritten Platz. München selbst kommt erst auf Platz sechs.

Die Top-30-Städte mit dem höchsten Mieten 2019

1. Karlsfeld

2. Stuttgart

3. Leinfelden-Echterdingen

4. Germering

5. Dachau

6. München

7. Tübingen

8. Ludwigsburg

9. Erding

10. Ditzingen

11. Darmstadt

12. Kornwestheim

13. Hamburg

14. Esslingen

15. Wiesbaden

16. Leonberg

17. Fellbach

18. Konstanz

19. Düsseldorf

20. Frankfurt am Main

21. Norderstedt

22. Remseck am Neckar

23. Köln

24. Maintal

25. Reutlingen

26. Ravensburg

27. Offenbach am Main

28. Heidelberg

29. Weinstadt

30. Bietigheim-Bissingen

Südwesten unter den 30 teuersten Städten stark vertreten

„Die Stuttgarter zahlen durchschnittlich 10,41 Euro pro Quadratmeter Nettokaltmiete für ihre Wohnungen und liegen damit um 49 Prozent über den 7,04 Euro pro Quadratmeter, die in den Mietspiegelstädten insgesamt im Durchschnitt gezahlt werden“, sagt F+B-Geschäftsführer Bernd Leutner. Das Unternehmen hat für die Erhebung 351 Mietspiegel deutscher Städte ausgewertet.

Baden-Württemberg ist unter den Top 30 mit den höchsten Mieten in Deutschland sehr stark vertreten: 16 der 30 teuersten Mieter-Städte liegen im Südwesten, darunter viele im Stuttgarter Umland: Neben Leinfelden-Echterdingen auch Tübingen, Ludwigsburg, Kornwestheim, Esslingen, Fellbach und Leonberg.

Bundesweit steigen die Mieten weniger stark an

Ein wenig Hoffnung gibt es aber für Mieter: Die Mietpreise steigen etwas weniger stark an. Im Bundesdurchschnitt legten die ortsüblichen Vergleichsmieten in diesem Jahr um 1,8 Prozent zu – 2018 waren es noch 2,2 Prozent gewesen.