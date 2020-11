heute berät der Wissenschaftsausschuss des Landtags über eine umstrittene Gesetzesnovelle, mit der Tierversuche in der Ausbildung reduziert werden sollen. Die Sitzung ist für die Zeit zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr angesetzt.

Die Grünen im Landtag halten Tierversuche in der wissenschaftlichen Ausbildung für verzichtbar. Sie wollen deshalb Experimente mit getöteten Tieren mit einer Gesetzesnovelle deutlich beschränken - gegen den Widerstand der Wissenschaft und des Koalitionspartners. So lehnen die Grünen eine Entschärfung des geplanten Paragrafen ab, auf den man sich längst geeinigt habe. Die CDU sieht - wie auch Universitäten - den Wissenschaftsstandort und die Lehre in Gefahr.