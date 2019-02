Stuttgart Wie weit nach rechts? Südwest-AfD ringt um Parteikurs

Stuttgart / DPA

Die AfD im Südwesten ringt an diesem Wochenende auf dem Landesparteitag in Heidenheim um den künftigen Kurs der Partei. Landeschef Marc Jongen will drei Monate vor den Kommunal- und Europawahlen nicht mehr antreten - er selbst spricht mit Blick auf Heidenheim auch von einem „Meilenstein in der Parteigeschichte“.

Wertkonservative Realos ringen um die Macht mit radikalen „Fundis“. AfD-Landtagsfraktionschef Bernd Gögel will gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordnete Martin Hess für den Landesvorsitz antreten. Gögel hat schon lange nicht mehr die Mehrheit der Abgeordneten seiner Fraktion hinter sich. Den Gögel-Gegnern im Landtag fehlt aber die Zweidrittelmehrheit, um den Fraktionschef abzusetzen. In Heidenheim wollen Gögel und Hess nun als Doppelspitze das Ruder im Parteivorstand übernehmen.

Die Landtagsabgeordneten Emil Sänze und Christina Baum haben ihre Kandidatur für Vorstandsposten angekündigt. Beide gehören zur rechten AfD-Splittergruppe „Stuttgarter Aufruf“, die trotz drohender Beobachtung durch den Verfassungsschutz einen radikaleren Kurs fordert.

Nach einem Bericht der „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ will auch der Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel kandidieren. Er fühle sich keinem der beiden Lager in der Partei zugehörig, sagte er den Blättern.

13. Parteitag der Südwest-AfD

AfD Baden-Württemberg

Tagesordnung des 13. Parteitags