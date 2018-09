Stuttgart Wie groß ist der Lehrermangel im neuen Schuljahr?

Stuttgart / DPA

Wenige Tage vor dem Beginn des neuen Schuljahrs äußert sich Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) heute in Stuttgart zum Lehrermangel und dem Unterrichtsausfall. An diesem Montag beginnt für rund 1,5 Millionen Kinder das neue Schuljahr. Eisenmann will ihre Zahlen dazu bekanntgeben, wie viele der etwa 5500 zu besetzenden Stellen in den Schulen wirklich vakant bleiben. Nach Zahlen der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) waren vor den Sommerferien insgesamt rund 1500 Stellen an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen noch unbesetzt, weil keine Lehrer für die Positionen gewonnen werden konnten. Die GEW wirft der grün-schwarzen Landesregierung vor, zu wenig gegen Unterrichtsausfall und Lehrermangel zu tun.

