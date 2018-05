Verkehr Widerstand gegen Fahrverbote in Stuttgart

Stuttgart / Roland Muschel

Oppositionsparteien im Landtag lehnen Beschränkungen in Stuttgart für Diesel ab, auch CDU-Fraktionschef Reinhart ist dagegen.

Die von Gutachtern der Landesregierung wie auch von Experten der Stadt Stuttgart empfohlenen Diesel-Fahrverbote in der Landeshauptstadt stoßen bei der Opposition im Landtag auf Ablehnung. „Die Politik soll gefälligst die Finger von Fahrverboten lassen“, forderte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Diese seien „unverhältnismäßig“. Das Gutachten sei „kein Freibrief für die Fahrverbotsfantasien von Verkehrsminister Winfried Hermann und der Grünen“, schimpfte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Die Regierung solle ihre Energie nicht in die Einholung von Gutachten, sondern in die Vermeidung von Fahrverboten stecken, verlangte Stoch. Die AfD-Fraktion meldete sich am Wochenende nicht zu Wort, lehnt derartige Maßnahmen aber bekanntermaßen ebenfalls ab.

Für Irritationen und einige Telefonate innerhalb des Regierungslagers sorgte eine Wortmeldung von CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. „Für uns gilt weiterhin das Ziel: Saubere Luft für unsere Städte und auch die Vermeidung von Fahrverboten“, sagte er am Wochenende der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Das hatte Reinhart wortgleich schon früher gesagt – im neuen Kontext klang es aber wie eine Vorfestlegung von Seiten der CDU gegen die Empfehlungen der Gutachter. Als der grüne Verkehrsminister Hermann vor den Pfingstferien seine Vorstellungen über die Ausgestaltung von Fahrverboten kundgetan hatte, war er dafür von Ministerpräsident Winfried Kretschmann öffentlich gerüffelt worden. Die Koalitionäre haben in der heiklen Sache Zurückhaltung abgesprochen.

Nach den Pfingstferien wollen die Koalitionsspitzen ihr Vorgehen beraten. Dabei, hieß es am Wochenende in Regierungskreisen, werde es aber nicht mehr darum gehen können, ob es in Stuttgart Fahrverbote geben wird, sondern allein darum, wie diese konkret aussehen könnten. Zudem dürfte eine Frage sein, was das Land darüber hinaus machen kann, um mittels technischer Lösungen Fahrverbote in weiteren Städten zu vermeiden.

Wie berichtet, empfehlen Gutachten dem Land, im Luftreinhalteplan für die Stuttgarter Innenstadt ab dem 1. Januar 2019 ein zonenweites Verbot für Euro 3- und 4-Diesel zu verhängen. Zum 1. September 2019 soll ein Verbot für Euro-5-Diesel folgen, das aber entfallen würde, wenn sich die Luft deutlich verbessert. Die Vorschläge sehen insgesamt weitreichende Ausnahmen von den Verboten vor.