Stuttgart / Axel Habermehl

Langsam nimmt die Reform Formen an. Vor zwei Wochen erst hat der Landtag das „Qualitätskonzept“ von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) abgesegnet, einen Plan, um das System zur Unterstützung, Steuerung und Verwaltung der Schulen umzubauen. An diesem Freitag traten die Neuregelungen qua Gesetz in Kraft. Zwei neue Institutionen wurden errichtet, bestehende formell geschlossen, Personal und Zuständigkeiten gingen über.

Der ganze Prozess, der rund 2000 Mitarbeiter der Verwaltung betrifft, wird sich noch länger hinziehen, vieles ist im Fluss. Doch wo es hingehen soll, ist klar: Eisenmann will dem Bildungssystem ein neues Qualitätsmanagement verpassen. Auf Grundlage erhobener Daten, von Messungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen soll der Staat das Bildungssystem „evidenzbasiert“ steuern.

Vorbilder im Norden

Erklärtes Vorbild ist Norddeutschland. Eisenmann hat sich in Schleswig-Holstein und Hamburg inspirieren lassen und auch für die Leitung des neugegründeten „Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung“ (ZSL) einen Fachmann abgeworben, „der vor 15 Jahren begonnen hat, in Schleswig-Holstein dieses System aufzubauen“, wie die Ministerin neulich im Landtag sagte. Kiel unternahm schon ab 2003 unter rot-grüner Regierung Schritte, wie sie hier nun geplant sind.

An der Reform gibt es Kritik, nicht nur der Opposition. So findet etwa der Vorsitzende des Landes-Philologenverbandes, Ralf Scholl, das Konzept habe „zahlreiche Defizite und Schwächen“. Er fürchte, das Ziel einer Qualitätsverbesserung könne damit „in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht erreicht“ werden. „So lange hat es gedauert, bis es in Hamburg beziehungsweise Schleswig-Holstein, wo es Vorbilder für die neuen Institute gibt, zu deutlichen Verbesserungen kam. Und das Bildungsniveau in beiden Ländern liegt auch heute noch unter dem von Baden-Württemberg“, urteilt Scholl.

Tatsächlich wird Schleswig-Holstein, das natürlich allein schon wegen der geringeren Größe andere Voraussetzungen hat, in jüngeren bundesweiten Vergleichsstudien oft als Positivbeispiel genannt, vor allem für die Förderung schwächerer Schüler. Worauf die Erfolge beruhen, ist natürlich schwer zu sagen, zu komplex sind solche Entwicklungen. Kern der Kieler Reform jedenfalls war die Einrichtung eines „Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein“ (IQSH). Es steuert seitdem zentral die nachakademische Lehreraus- und -fortbildung. Zudem fungiert das IQSH – das Modell stand für das künftig in Echterdingen-Leinfelden wirkende ZSL – als Unterstützungs- und Beratungsstelle für Schulen.

Das IQSH wurde 2016 von einer externen Kommission evaluiert. Alles in allem stellten die Wissenschaftler ein hervorragendes Zeugnis aus. Das Institut erfülle „seine Aufgaben auf höchstem professionellen Niveau“, heißt es im Abschlussbericht. Doch einige Kritikpunkte stellten die Prüfer fest – und die sind im Licht der Bedürfnisse für Baden-Württemberg interessant.

Bei der Lehrerausbildung rügen sie: „Systematische empirische Zugänge, die die Qualität der Ausbildung empirisch untersuchen, gibt es trotz der evidenzbasierten Ausrichtung des Gesamtinstituts nicht – das ist ein gewisser Widerspruch.“ Zudem weisen die Prüfer auf den Vorteil hin, dass fast alle Lehrer Schleswig-Holsteins an zwei Unis studieren. Das erleichtere die Zusammenarbeit in der Aus- und Weiterbildung. Im Südwesten sind es neun Unis – dazu kommen sechs Pädagogische Hochschulen.

Im Fortbildungsbereich, wo in Baden-Württemberg laut Eisenmann „Wildwuchs“ herrscht, arbeitet das IQSH laut Evaluation erfolgreich. Dort ist alles konzentriert. Jedoch weisen die Prüfer darauf hin, „dass das IQSH bislang keine Angebote für die Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Schulaufsicht bereithält“. Gerade hier soll sich ja im Land viel ändern.

Sonst werden eher Details kritisiert. Ähnlich übrigens in einem anderen Bericht: dem des Kieler Landesrechnungshofs (LRH), der 2015 die Haushaltsführung des Instituts prüfte. Er fand nur „einzelne Schwachstellen“, mahnte aber mehr Transparenz im Stellenplan an. Die Behörde hatte auch gleich einen konkreten Rat: „Der LRH empfiehlt eine Darstellung in Anlehnung an die Praxis in Baden-Württemberg.“