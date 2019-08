Ein Schädling rafft die Eschen im Südwesten dahin. Der Klimawandel trägt mit zum großen Baumsterben bei. Der nette Name und die winzige Größe täuschen. Das Falsche Weiße Stängelbecherchen richtet immense Schäden an. Der Pilz aus Ostasien verursacht das Eschentriebsterben, eine Krankheit, die in diesem Ausmaß kaum ein Experte vorhergesehen hat. „Vor fünf Jahren sah hier alles noch gut aus“,...