Stuttgart Waffenexporte von Heckler&Koch: Plädoyers der Verteidigung

Stuttgart / DPA

Die Verteidigung wird im Prozess um umstrittene Waffenexporte der Rüstungsfirma Heckler&Koch nach Mexiko heute ihre Plädoyers halten. Die Staatsanwaltschaft hatte vergangene Woche Haftstrafen für zwei ehemalige Mitarbeiter gefordert. Ein früherer Geschäftsführer, der ebenfalls von den Lieferungen gewusst haben soll, könnte mit einer Bewährungsstrafe davonkommen, wenn das Gericht den Plädoyers der Staatsanwaltschaft folgt.

In dem Verfahren geht es um die Frage, wie in den Jahren 2006 bis 2009 mehr als 4500 Sturmgewehre sowie Maschinenpistolen, Munition und Zubehör im Wert von rund 4,1 Millionen Euro in Unruheregionen in Mexiko geliefert werden konnten, obwohl es für diese Gegenden keine Genehmigungen gab. Für einen weiteren ehemaligen Geschäftsführer und einen Übersetzer plädierte die Anklage auf Freispruch. Ein Urteil wird im Februar erwartet.