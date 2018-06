Stuttgart/Berlin Von Stetten fordert von Merkel Bewegung im Asylstreit

Stuttgart/Berlin / DPA

Im Asylstreit in der Union hat der baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) aufgefordert, einen Schritt auf ihre Kritiker zuzugehen. Merkel habe das Land und die Unions-Fraktion über Jahre hinweg gut geführt, erklärte der Abgeordnete des Wahlkreises Schwäbisch Hall - Hohenlohe am Freitag in Berlin. Aber in den letzten Jahren sei das Verhältnis auch belastet worden. Als Beispiel nannte er die Griechenlandpolitik, die Energiewende und die Flüchtlingspolitik. Dies hätten zahlreiche Abgeordnete nicht nachvollziehen können.

Der Abgeordnete erklärte: „Jetzt kommt es auf die Kanzlerin an, einen Schritt auf diese Kolleginnen und Kollegen zuzugehen und auch zu sagen, dass Fehler gemacht wurden und die Erfolge zu benennen, welche in den letzten Monaten gemeinsam erzielt wurden.“ Der CDU-Politiker stellte sich hinter den Vorstoß von Bundesinnenminister Horst Seehofer im Asylstreit. „Ich bin inhaltlich mit allen 63 Einzelpunkten einverstanden und erwarte, dass diese umgesetzt werden.“

Die CSU besteht darauf, Asylbewerber, die bereits in einem anderen Land registriert wurden, an den Grenzübergängen abzuweisen. Sie ist der Auffassung, dass Bundesinnenminister Seehofer dies, falls es dazu keine Einigung mit der CDU gibt, notfalls auch ohne Zustimmung von Bundeskanzlerin Merkel anordnen sollte.

Von Stetten sagte weiter, die Bevölkerung verlange nach einer funktionierenden und zuverlässigen Regierung, die aufkommende Probleme schnell löse und geschlossen auftrete. „Diese Zustandsbeschreibung trifft derzeit sicherlich nicht auf unsere Regierung zu, aber die Verantwortlichen können das lösen.“

