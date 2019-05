Die Bundeswehr investiert massiv in ihre ABC-Abwehrkräfte. Am Standort des ABC-Abwehrbataillons 750 „Baden“ in Bruchsal sollen in den kommenden Jahren 110 Millionen Euro unter anderem für Unterkünfte ausgegeben werden, sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bei einem Besuch in der Kaserne am Mittwoch. In den vergangenen Jahren seien dort bereits 33 Millionen Euro investiert worden.

Das ABC-Abwehrbataillon 750 ist einer von zwei Verbänden der Bundeswehr, die auf die Aufklärung und Abwehr von atomaren, biologischen und chemischen Gefahren spezialisiert sind.

„Das ist ein einzigartiger Verband. Davon konnte ich mich heute selber überzeugen“, sagte sie, nachdem Soldaten ihre Fähigkeiten, etwa bei der Analyse von Kampfstoffen und bei der Dekontaminierung vorgeführt hatten, dem Entfernen von gefährlichen Verunreinigungen. Der Verband sei wegen seiner Expertise bei großen Einsätzen sehr gefragt, zum Beispiel im nächsten Jahr in Afghanistan, zurzeit auch im Irak und in Mali. „Das sind Spezialisten, die überall gesucht werden“, sagte die Ministerin.

Von der Leyen verwies darauf, dass die Bundeswehr nach vielen Jahren des Schrumpfens seit 2015 umgesteuert habe: „Weil die internationale Sicherheitslage sich dramatisch verändert hat.“ Sie erinnerte an die Annektierung der Krim durch Russland, an den Krieg in der Ostukraine sowie an die Terrormiliz IS in Syrien und dem Irak.

Am Ende ihres Rundgangs traf die Ministerin auf einen besonders jungen und verspielten Mitarbeiter der Truppe: Ein anderthalbjähriger belgischer Schäferhund aus Bundeswehrzüchtung, der zum Spürhund ausgebildet werden soll. Das Tier ließ sich gerne streicheln und inspirierte sie zu ihrem nächsten Besuchsziel: Nach Ulmen in Rheinland-Pfalz werde es gehen, rief sie einem Mitarbeiter zu. Dort unterhält die Bundeswehr ihre Schule für Diensthunde.