Land am Rand Vom Kreiswehrersatzamt zum Karrierezentrum

Stuttgart / Alfred Wiedemann

Ständig gibt es Beschwerden über Waffen und Material. Da ist es doch schön, dass es mit neuem Personal besser klappt: Per Pressemitteilung freut sich die Bundeswehr, dass ihr Karrierezentrum in Stuttgart sehr gefragt ist. Geöffnet seit Oktober, seien schon 12 000 Anrufe eingegangen. 20 Mitarbeiter informieren über Berufsbilder, Karriereperspektiven, Besoldung und mögliche Gefahren – „umfassend und ehrlich“, wie es heißt.

Die Bundeswehr, einer der größten Arbeitgeber Deutschlands mit mehr als 1000 militärischen und zivilen Berufen, sei ständig auf der Suche nach „kompetentem, talentierten, gebildetem, leistungsfähigem und leistungswilligem Personal“. Das klingt ganz anders als früher, als das Karrierezentrum noch Kreiswehrersatzamt hieß. Personalmanagement war damals überflüssig, die Flure müffelten, die Amtspersonen waren muffelig. Die Wehrpflichtigen konnten sich nur drücken, wenn Mann untauglich, nach Berlin geflüchtet oder als Kriegsdienstverweigerer anerkannt war. Es zählten Tauglichkeit und Verwendungsausschlüsse. Schade eigentlich. So ein Karrierezentrum hätte man in den 1980er Jahren selber gern gehabt. Aber für die Babyboomer gab es auch hier nur Massenabfertigung.

Obwohl: Ob so ein Karrierezentrum auch bei der Kriegsdienstverweigerung behilflich gewesen wäre? Und so war es auch okay, mit einem „Verwendungsausschluss für das Tragen schwerer Lasten“, mit Gewissensprüfung und mit dem Zivildienst. Ohne wäre echt schade gewesen, Karrierezentrum hin oder her.