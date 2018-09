Leinfelden-Echterdingen Volkshochschulen treten Beirat für Alphabetisierung bei

Leinfelden-Echterdingen / DPA

Der Volkshochschulverband will noch 2018 dem Landesbeirat für Alphabetisierung und Grundbildung beitreten. Dies teilte der Verband am Freitag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) mit. Er ist bei dem Gremium nicht von Anfang an mit dabei, weil es Differenzen mit dem Kultusministerium und dem Volkshochschulverband gab. Der VHS-Landesverband beklagte, dass das Land ihn mit zu wenig Geld unterstütze. Inzwischen habe es Gespräche gegeben und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) habe zugesagt, sich für eine verbesserte Finanzierung einzusetzen, sagte eine VHS-Sprecherin. Im dem 2017 ins Leben gerufenen Landesbeirat sind fünf Ministerien und und über 20 Verbände vertreten. Sie setzten sich für Vermittlung der Lese- und Schreibfähigkeit im Südwesten ein.

Mitteilung