Der scheidende Vorsitzende des Landeselternbeirats (LEB), Carsten Rees, sieht auf den neuen Vorstand große Anforderungen und viele Baustellen zukommen. Die Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium sei zuletzt sehr schwierig gewesen. „Man hat uns kalt gestellt“, sagte Rees unmittelbar vor der Wahl der neuen LEB-Spitze am Freitag in Stuttgart. Das Ministerium habe sich in der Corona-Krise mit Lehrergewerkschaften, freien Trägern und Kommunen regelmäßig beraten, nur die Eltern seien nicht einbezogen worden. Vermutlich habe die aus seiner Sicht heillos überforderte Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) zu viele Forderungen der Eltern befürchtet.

Außerdem sei es eine Unverschämtheit, dass sie erst im September ankündigen wolle, wie es mit dem Unterricht nach den Sommerferien weitergehen solle, vor allem im Fall einer zweiten Corona-Welle. Der Shutdown habe die Bildungsungerechtigkeit verschärft: Schwache Schüler seien abgesackt oder dem Schulsystem ganz verloren gegangen.

Als Großbaustelle nannte der 58-Jährige die Digitalisierung der Schulen, die die Landesregierung verschlafen habe. Der Online- Unterricht habe nur an den Schulen geklappt, an denen Lehrer und Rektoren durch persönliches Equipment und außergewöhnlichen Einsatz die Versäumnisse der Landespolitik hätten abfedern können. „Baden-Württemberg befindet sich da noch in der Steinzeit.“

Rees kann sich nach sechseinhalb Jahren als streitbarer Chef des Gremiums nicht mehr zur Wiederwahl stellen, weil seine Tochter mittlerweile die Schule verlassen hat. Neben dem Vorsitzenden wird auch der gesamte siebenköpfige Vorstand neu gewählt. Das Beratungsgremium des Ministeriums mit 33 Mitgliedern und deren Stellvertretern vertritt die Interessen von 2,2 Millionen Vätern und Müttern von Schulkindern.