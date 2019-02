Stuttgart Verbraucherminister rät zu mehr Vorsicht im Internet

Stuttgart / DPA

Verbraucherminister Peter Hauk (CDU) hat zu mehr Vorsicht im Internet aufgerufen. „Vielen Verbrauchern ist nicht bewusst, welche Datenspuren sie im Internet hinterlassen und wie diese für potenzielle Angreifer interessant werden können“, sagte der CDU-Politiker am Montag in Stuttgart anlässlich des Internationalen Safer Internet Days an diesem Dienstag. Politische Maßnahmen und eine bessere Bildung zu Themen der digitalen Welt müssten Hand in Hand gehen, forderte der Minister.

Jeder könne selbst viel zum Schutz seiner Daten beitragen, betonte Hauk. Internetnutzer sollten komplexe Passwörter wählen, regelmäßig Updates durchführen und - sofern möglich - die sogenannte 2-Faktor-Authentifizierung nutzen. Dieses Anmeldesystem fragt neben dem Passwort einen Sicherheitscode ab. Grundsätzlich warnte der Verbraucherminister vor der Freigabe von persönlichen Daten im Netz. „Dies gilt nicht nur für die eigenen Daten, sondern auch für die Daten Dritter.“

