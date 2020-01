Pflegekosten sprengen nach Angaben von Verbänden zunehmend das Budget von Betroffenen und ihren Angehörigen. Der Vorsitzende des Sozialverbandes VdK Baden-Württemberg, Roland Sing, sagte am Donnerstag in Stuttgart, dass der durchschnittliche Eigenanteil bei einer stationären Unterbringung im Pflegeheim mittlerweile mehr als 2200 Euro im Monat betrage. Rund 28 000 Pflegeheimbewohner in Baden-Württemberg sähen keinen anderen Weg mehr, als eine finanzielle Hilfe beim Sozialamt zu beantragen - obwohl sie ein Leben lang gearbeitet und in die Sozialversicherungen eingezahlt hätten. „Das bedeutet nicht anderes, als dass den Menschen ein Teil ihrer Würde genommen wird.“ Der VdK, der Paritätische Wohlfahrtsverband und die Evangelische Heimstiftung forderten die Politik auf, die Finanzierung der Pflege auf neue Füße zu stellen.