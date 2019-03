Zu warm und zu trocken - Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) hat Bilanz für das Wetter im vergangenen Jahr gezogen. Der Bericht der Landesanstalt für Umwelt zeige auf eindrückliche Weise, wie rasch der Klimawandel auch in Baden-Württemberg voranschreite, sagte er am Dienstag in Stuttgart. Das Jahr 2018 war demnach das wärmste Jahr seit Beginn regelmäßiger Wetter-Aufzeichnungen im Jahr 1881 im Südwesten.

„Besonders beängstigend ist, dass in Baden-Württemberg mittlerweile ein Temperaturrekord auf den anderen folgt“, betonte Untersteller. 15 der 20 wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen habe es in den letzten 20 Jahren gegeben. Seit 1881 stieg die mittlere Temperatur demzufolge um 1,4 Grad Celsius - dabei allein in den vergangenen 30 Jahren um 1 Grad.

Außerdem war es den Angaben nach im vergangenen Jahr bis auf die Monate Januar und Dezember überdurchschnittlich trocken. Der Herbst sei sogar der trockenste seit Aufzeichnungsbeginn gewesen, so der Minister.