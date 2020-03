Unklare Situation im Landtag: Ob die Plenarsitzung an diesem Donnerstag in Stuttgart stattfindet oder wegen des Coronavirus abgesagt wird, ist am Morgen zunächst unklar geblieben. Das Landtagspräsidium kam zusammen, um eine Entscheidung zu treffen. Über ein Ergebnis wurde aber zunächst nichts bekannt. Zuvor hatte nach Angaben der Landtagspressestelle ein Grünen-Abgeordneter erklärt, Kontakt zu einer Person gehabt zu haben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei unklar, ob sich der Abgeordnete selbst mit dem Virus infiziert hat. Das Testergebnis solle am Abend vorliegen. Die Grünen hätten aber vorgeschlagen, die Plenarsitzung sicherheitshalber zu verschieben. Er habe den Abgeordneten seiner Fraktion geraten, vorsichtshalber nicht in den Landtag zu kommen, sagte Schwarz.