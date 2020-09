Unbekannte haben Hakenkreuze und SS-Runen in fünf Fahrzeuge in Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) geritzt. Dabei sei ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die verfassungswidrigen Zeichen wurden demnach wohl in der Nacht zu Montag mit einem spitzen Gegenstand in den Lack von Motorhauben und Beifahrertüren gekratzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.