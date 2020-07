Unbekannte haben in Karlsruhe Altöl in den Briefkasten einer Stadträtin der AfD geleert. Ermittlungen zufolge warfen die Täter am Montagvormittag eine unverschlossene Flachmann-Flasche in den Briefkasten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Öl, das sich in dem Fläschchen befand, lief aus und beschädigte unter anderem die Hausfassade. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Laut Polizei waren am Haus der Politikerin bereits zuvor mehrfach politisch motivierte Straftaten verübt worden. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.