Die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann haben ihren Vorsprung vor der CDU laut einer neuen Umfrage wieder ausgebaut. Wäre am Sonntag Landtagswahl, würden sich 32 Prozent der Bürger im Südwesten für die Grünen entscheiden. 28 Prozent würden ihr Kreuz bei der CDU machen, die Juniorpartner in Kretschmanns grün-schwarzer Regierung ist. Das geht aus einer am Donnerstag in Stuttgart veröffentlichten Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von SWR und „Stuttgarter Zeitung“ hervor. In der Infratest-Umfrage vom September lagen die Grünen einen Prozentpunkt vor der CDU. In einer Insa-Umfrage von Mitte Februar betrug der Unterschied zwei Punkte.

Kretschmanns grün-schwarze Koalition regiert seit 2016. Bei der damaligen Landtagswahl hatten die Grünen 30,3 Prozent eingefahren - die CDU kam damals auf 27 Prozent. Die nächste Landtagswahl ist 2021.

In der neuen Infratest-Umfrage kommt die SPD auf 12 Prozent. Sie liegt damit einen Punkt vor der AfD mit 11 Prozent. Die FDP kommt auf 9 Prozent. Die Linke verzeichnet 4 Prozent und wäre damit nach wie vor nicht im Landtag vertreten. Im Parlament ist bislang die AfD die größte Oppositionsfraktion - gefolgt von SPD und FDP.

Trotz der seit dem Jahresbeginn geltenden, umstrittenen Diesel-Fahrverbote in Stuttgart sind 61 Prozent der Bürger mit der grün-schwarzen Landesregierung zufrieden. Der Wert hat sich im Vergleich zur Umfrage vom September kaum verändert. Damit zähle Kretschmanns Kabinett im bundesweiten Vergleich zu den Landesregierungen mit dem höchsten Ansehen in der Bevölkerung.

