Offenbach, Hannover oder Darmstadt: Auf dem Parkplatz vor dem Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in der Messehalle in Ulm sind immer wieder Autos von Besuchern zu sehen, die eine sehr weite Anreise für die Impfung in Kauf nehmen. Aber ist es überhaupt erlaubt, dass sich Menschen aus Hessen oder Niedersac...