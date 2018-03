Stuttgart Türke lebt sechs Jahre unerlaubt in Deutschland

Stuttgart / DPA

Mehr als sechs Jahre hat sich ein 33 Jahre alter Türke unerlaubt in Deutschland aufgehalten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Bundespolizisten den Mann am Donnerstag bei der Ausreise nach Istanbul kontrolliert. Dabei konnte der 33-Jährige nur einen kürzlich ausgestellten Notpass für die Türkei sowie eine Grenzübertrittsbescheinigung vorzeigen, die ausreisepflichtigen Ausländern ausgestellt wird. Der 33-Jährige gab an, im Jahr 2012 mit einem österreichischen Visum nach Deutschland gekommen zu sein. Er habe seitdem bei einem Freund zunächst in Berlin und später in Karlsruhe gelebt. Eine Aufenthaltsgenehmigung habe er nie beantragt, hieß es. Der Mann durfte in die Türkei ausreisen, muss jedoch mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen unerlaubten Aufenthalts rechnen.

