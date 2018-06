Mülleimer Tübingen installiert solarbetriebenen „Press-Hai“

Tübingen / Madeleine Wegner

Tübingen hat jetzt einen Solar-Eimer, der den Müll gleich presst. Doch was machen jetzt Sammler von Pfandflaschen?

Pizzakartons, Eisbecher, Getränkedosen: Besonders an stark frequentierten Orten, nach Veranstaltungen oder am Wochenende quellen viele Mülleimer in den Städten über. Eine Lösung für dieses Problem könnten solarbetriebene Mülleimer sein, die besonders viel Abfall schlucken können. Einige Städte im Land haben bereits gute Erfahrungen mit solchen Hightech-Behältern gemacht. Auch die Stadt Tübingen hat nun den ersten „Solar-Press-Hai“ aufgestellt.

Er ist größer als ein normaler Abfallbehälter, oben auf dem Zylinder sitzt das Solarpanel. Dass liefert Energie für die Presse im Bauch des „Hais“, die den Müll zusammendrückt. Sie setzt sich automatisch in Gang, sobald ein gewisser Füllstand überschritten wird. Dank der Presstechnik erreicht man eine Füllmenge von bis zu 700 Litern. Ist der Eimer voll, schließt sich der Einwurfschlitz automatisch. „Einfach mal die Presse halten“, scherzte OB Boris Palmer auf Facebook.

Das Tübinger Exemplar hat knapp über 10.000 Euro gekostet. Ob sich die Investition lohnt, müsse sich erst noch zeigen. „Wir versprechen uns weniger Müll im Stadtbild“, sagte eine Sprecherin. Ein weiteres Argument für die Anschaffung: Der Abfallbehälter muss weniger oft geleert werden. Zuvor sei der Mülleimer erfolgreich in der Altstadt auf dem Holzmarkt getestet und nun am Bahnhof installiert worden.

Zweites Exemplar schon bestellt

Ein zweiter sei bereits bestellt und soll in der Altstadt aufgestellt werden, heißt es von Seiten der Stadt. Sollten sich die Solar-Mülleimer auch im längeren Einsatz bewähren, würden möglicherweise weitere Exemplare beschafft. Doch die Stadt will noch weitergehen: Damit gar nicht erst so viel Müll entsteht, will die Verwaltung bis zum Herbst überprüfen, ob es eine kommunale Steuer auf Einwegverpackungen geben kann.

Bei so teuren Müllbehältern ist der Schaden durch Vandalismus hoch. Wie empfindlich die Press-Haie sind, ist jedoch unklar.

Auch in anderen Städten wie Stuttgart und Ludwigsburg gibt es die solarbetriebenen Mülleimer bereits vereinzelt. Hier wurden auch kritische Stimmen laut, weil die neuen Müllschlucker für Flaschensammler fatale Folgen hätten.