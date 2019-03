Trotz Lehrermangels, Zeitnot, Verwaltungs-­Klein-Klein und problematischer Eltern: Die allermeisten Schulleiter in Baden-Württemberg machen ihre Arbeit gerne. Jedoch beklagen sie auch Belastungen. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungs-Institus Forsa im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) hervor, die VBE-Chef Gerhard Brand am Freitag in Stuttgart vorgestellt hat.

Forsa-Mitarbeiter haben dafür bundesweit 1232 Schulleiterinnen und Schulleiter befragt, darunter 251 aus Baden-Württemberg. Fast alle üben ihren Beruf alles in allem „sehr gerne“ (53 Prozent) oder „eher gerne“ (41 Prozent) aus. Nur 5 Prozent gehen eher oder sehr ungern in die Schule.

Auch scheint die Zusammenarbeit im Kollegium und in der Schulgemeinschaft zu funktionieren. 95 Prozent der Befragten im Südwesten fühlen sich durch ihr Lehrerkollegium unterstützt, 63 Prozent durch die Schüler und 62 Prozent durch die Eltern der Kinder. Von der Kultusministerin dagegen fühlen sich nur 13 Prozent der Interviewten unterstützt. Insgesamt können die meisten Rektoren (84 Prozent) ihre Arbeit immer oder häufig zur eigenen Zufriedenheit erfüllen.

Jedoch klagen sie auch über Probleme: Das mit Abstand meist genannte ist Lehrermangel: 57 Prozent der Befragten führen es an, wenn sie nach den „größten Problemen an der Schule“ gefragt werden. Das ist die höchste Nennung, vor „Arbeitsbelastung, Zeitmangel“ (25 Prozent) und „Eltern der Schüler“ (21 Prozent).

68 Prozent sehen im Lehrermangel den „größten Belastungsfaktor für Schulleitungen“ und 44 Prozent erklären, sie hätten an ihrer Schule „mit Lehrermangel und unbesetzten Stellen zu kämpfen“. Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich das Problem damit deutlich vergrößert: 2018 waren es nur 32 Prozent. Im Schnitt, klagten betroffene Schulleiter dieses Jahr, seien 11 Prozent der Stellen unbesetzt.

Zudem steigt die Zahl der Rektoren, an deren Schule Seiteneinsteiger ohne Lehramtsqualifikation beschäftigt sind: 2018 hatten nur 18 Prozent der Schulleiter solche Mitarbeiter im Kollegium, 2019 waren es 29 Prozent. Damit steht Baden-Württemberg deutlich besser da als der Bundesschnitt: In ganz Deutschland gaben 45 Prozent an, auf Seiteneinsteiger zurückzugreifen.

„So kann es nicht weitergehen“, kommentierte VBE-Landeschef Brand die Umfrage. „Die Schulleitungen fühlen sich im Stich gelassen, weil die Politik den Beruf viel zu lange nicht modernisiert hat und gleichzeitig immer mehr Aufgaben an die Schulen abgegeben hat – ohne die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.“

Schulleitungen gelten unter Bildungspolitikern als wichtige Säule eines Schulsystems. Jedoch gelten die Posten als finanziell unattraktiv und bleiben oft unbesetzt. Zuletzt waren im Dezember landesweit 203 Stellen vakant, davon 132 an Grundschulen. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat in den letzten Monaten ein Konzept zur Stärkung von Schulleitungen erarbeiten lassen, die grün-schwarze Koalition streitet noch um die Umsetzung.

Das Konzept sieht vor allem Besoldungssteigerungen vor, aber auch Entlastungen im Verwaltungsbereich und den Ausbau von Assistenzsystemen. Eisenmann äußerte am Freitag denn auch Verständnis für die Schulleiter. Die Befragung decke sich „in weiten Teilen mit unseren Erkenntnissen“, erklärte sie und wies auf ihre Reformpläne hin.

Die Opposition mahnte zur Eile: Gerhard Kleinböck (SPD) sagte: „Die Schulleitungen dürfen nicht länger vertröstet werden – seit drei Jahren hören sie nichts als leere Versprechen und vollmundige Ankündigungen von der Regierungsbank. Timm Kern (FDP) merkte an: Mit den Schulleitungen steht und fällt die Qualität an unseren Schulen.“ Deshalb dürfe die grün-schwarze Koalition und die Kultusministerin die Schulleiter „auf keinen Fall weiter im Stich lassen“.