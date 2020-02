Zahlreiche Landwirte aus Baden-Württemberg haben beim Bauerntag der Göppinger Kreisbauernverbände in Gruibingen (Kreis Göppingen) ihren Unmut über die Arbeitsbedingungen in der Agrarwirtschaft Luft gemacht. Nach Angaben der Initiative „Land schafft Verbindung“ fuhren Landwirte am Montag mit rund 250 Traktoren zum Protest, um Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) bei der Veranstaltung in Empfang zu nehmen. An den Fahrzeugen hingen Schilder mit Aufschriften wie „Wir haben es satt!“. Klöckner war kurz zuvor am Montag noch bei einem Spitzentreffen mit Vertretern des Einzelhandels und der Ernährungsindustrie im Kanzleramt, wo es auch um Schnäppchenpreise für Lebensmittel ging. Klöckner erhielt auch Applaus von den Landwirten in Gruibingen.

Bauern protestieren seit Monaten bundesweit mit Traktoren gegen neue Auflagen und Kosten beim Umwelt- und Tierschutz, aber auch für mehr Wertschätzung für sich und ihre Produkte.