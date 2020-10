Der FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer hat Bund und Ländern vorgeworfen, wertvolle Zeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie vergeudet zu haben. Die Verantwortlichen hätten seit April Zeit gehabt für einheitliche Regelungen, sagte Theurer bei einer Landesvertreterversammlung am Samstag in Friedrichshafen. „Wo ist das einheitliche Reiserückkehrer-Management, wo ist die ganzheitliche Teststrategie, wo sind die Push-Nachrichten, wo die Menschen nach Testergebnissen benachrichtigt werden?“ Stattdessen kehre man immer noch zu den Instrumenten des 19. Jahrhunderts zurück wie Stift, Papier und Quarantäne. So eine Politik müsse gestoppt werden.

Die baden-württembergische FDP will bei einer Landesvertreterversammlung eine Landesliste für die Bundestagswahl im kommenden Jahr aufstellen. Als Spitzenkandidat soll Theurer die Partei in den Wahlkampf 2021 führen.