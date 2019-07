Die FDP muss die Klimapolitik aus Sicht von Landeschef Michael Theurer stärker in den Vordergrund rücken. „Wir dringen damit noch nicht genug damit durch“, sagte Theurer am Samstag zum Auftakt des Landesparteitages in Heilbronn. „Wir haben das Thema selber nicht genügend in den Vordergrund gerückt.“ Die FDP habe eine klimapolitische Verantwortung, die Menschen erwarteten eine Antwort. Er finde gut, wenn junge Menschen auf Straße gingen und für ihre Überzeugungen kämpften. Theurer warnte aber gleichzeitig davor, sich klimapolitisch auf einen „Irrweg des nationalen Alleingangs“ einzulassen. Das führe zur Deindustrialisierung. Er warb dafür, den CO2-Emissionshandel etwa auf den Verkehrsbereich auszuweiten.