Karl-Heinz Meller spürt, dass der Druck im System steigt. „Wenn es so weitergeht, dann haben wir im Jahr 2021 über 3500 Patienten auf der Straße stehen“, sagt er. Der Internist betreut in seiner Praxis in Biberach neben normalen Patienten auch Menschen, die drogensüchtig sind und mit Ersatzd...