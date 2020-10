In einer Gaststätte in Göppingen haben mehrere Menschen das Tanzverbot und die Maskenpflicht missachtet. In der Nacht zu Samstag sei eine Anzeige wegen Ruhestörung eingegangen, teilte die Polizei mit. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass sich zwölf Menschen in der Bar aufhielten, acht von ihnen tanzten und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Der Gastwirt konnte zudem keine Kontaktliste vorlegen. Die Beamten brachten die Verstöße gegen die Hygienevorschriften zur Anzeige.