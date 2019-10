In der Vorweihnachtszeit 1965 gab es in Mannheim ein besonderes Angebot für konsumfreudige Wirtschaftswunder-Bürger. Ein Kaufhaus eröffnete dort die erste Warenhaus-Zoohandlung Süddeutschlands. Die „Abendschau“ berichtete am 11. Dezember ausführlich – nicht ohne Ironie. So feixte der Fe...