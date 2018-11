Sindelfingen Südwest-SPD wählt Innenexperten Binder zum Generalsekretär

Sindelfingen / DPA

Der Innenexperte der SPD im Landtag, Sascha Binder, ist neuer Generalsekretär seiner Partei in Baden-Württemberg. Die Delegierten wählten ihn am Samstag in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) mit 69,44 Prozent. Binder folgt auf Luisa Boos, die nach zwei Jahren im Amt nicht wieder angetreten war. Damit stehen nun zwei Politiker aus der Landtagsfraktion an der Spitze der Südwest-SPD.

Kurz zuvor hatten die Delegierten Fraktionschef Andreas Stoch zum neuen Landes-Parteichef gewählt. Stoch setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen den Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci durch. Zudem wählte der Parteitag vier stellvertretende Parteichefs. Dies sind Gabi Rolland (75,5 Prozent), Parsa Marvi (79,9 Prozent) Dorothea Kliche-Behnke (76 Prozent) und Jasmina Hostert (80,1 Prozent). Schatzmeister bleibt Karl-Ulrich Templ (90 Prozent).

