Die Südwest-CDU will heute bei ihrer Klausur die Landtagswahl in den Blick nehmen. Die Amts- und Funktionsträger beraten im Kloster Schöntal (Hohenlohekreis), darüber, wie sie sich inhaltlich aufstellen und den Wahlkampf gestalten wollen. CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann, die derzeit Kultusministerin ist, will bei der Wahl im März 2021 den derzeitigen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) schlagen. Kretschmann ist seit 2011 im Amt und kandidiert zum dritten Mal. Auf einen prominenten Gast müssen die Christdemokraten in Schöntal aber verzichten: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat kurzfristig wegen familiärer Verpflichtungen abgesagt.

