Landespolitik Südwest-CDU stürzt in Umfrage auf 23 Prozent

Südwest-CDU stürzt in Umfrage auf 23 Prozent

Stuttgart / David Nau

Die CDU in Baden-Württemberg befindet sich wenige Monate vor den Kommunal- und Europawahlen in einem historischen Umfragetief. Bei einer Landtagswahl käme die Partei nur noch auf 23 Prozent der Wählerstimmen – nach 27 Prozent bei der Landtagswahl 2016. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Befragung des Instituts Forsa für die Sender RTL und N-TV hervor.

Landes-Chef Thomas Strobl äußerte sich auf Anfrage nicht zu den Umfragewerten. Eine Sprecherin erklärte: „Der Wert für die CDU gefällt uns natürlich nicht.“ Man habe aber eine „klare Idee“ für das Land und wolle daran „mit viel Energie“ geschlossen weiterarbeiten.

„Das ist eine schallende Ohrfeige für Strobl“, sagte der Heidelberger Politikwissenschaftler Felix Hörisch der SÜDWEST PRESSE. Er geht davon aus, dass die Kritik am Parteichef und die „Diskussionen um die Spitzenkandidatur 2021 weiter zunehmen“.

Die Grünen können von der Schwäche ihres Juniorpartners profitieren und kämen aktuell auf 33 Prozent. Man freue sich über die „große Zustimmung für unsere Politik“, teilten die Grünen-Landeschefs Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand mit.

Auch bei den persönlichen Werten kommt CDU-Chef Strobl nicht an Ministerpräsident Kretschmann heran. Laut Umfrage würden bei einer Direktwahl des Ministerpräsidenten nur fünf Prozent für Strobl stimmen, 59 Prozent wären für Kretschmann. Auch unter den CDU-Anhängern läge der Grüne vorn: Von ihnen würden nur 18 Prozent für Strobl stimmen.