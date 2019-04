Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Die Südwest-CDU stellt heute vor, wie sie bei den Kommunalwahlen bei den Bürgern punkten will. Generalsekretär Manuel Hagel präsentiert in Stuttgart die Kampagne der Partei. Derzeit sitzen nach seinen Angaben rund 6500 Frauen und Männer für die CDU in den Ortschafts-, Gemeinde-, Stadt-, Kreis- und Regionalräten. Die CDU hatte vor fünf Jahren 27,9 Prozent der sogenannten gleichwertigen Stimmen bei den Gemeinderatswahlen in Baden-Württemberg geholt. Stärker waren zusammen die diversen Wählergemeinschaften. Die Freien Wähler sind vielerorts mit ihrem konservativen Profil eine Konkurrenz vor allem für die CDU. Die Kommunalwahlen sind - zusammen mit der Europawahl - am 26. Mai.

CDU Baden-Württemberg