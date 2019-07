Die nächste Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart ist am 8. November 2020. Darauf hat sich der Ältestenrat des Gemeinderates geeinigt, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Sollte dann keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen, gibt es voraussichtlich am 29. November 2020 einen neuen Wahlgang. Der neu gewählte Oberbürgermeister tritt sein Amt am 7. Januar 2021 an.

Der Gemeinderat muss den Terminen noch zustimmen, was aber als Formalie gilt. Die OB-Wahl ist alle acht Jahre. Der 64 Jahre alte aktuelle Rathauschef Fritz Kuhn (Grüne) hat noch nicht erklärt, ob er wieder antreten will.

