Verkehr Stuttgart: Fahrverbote ab Januar 2019

Stuttgart / Roland Muschel

Stuttgarts Innenstadt soll laut einem Gutachten für das Land ab Januar 2019 für Diesel der Euronorm 3 und 4 tabu sein.

Die Verhängung von Fahrverboten für ältere Diesel in der Stuttgarter Innenstadt ist nach einem aktuellen Rechtsgutachten für die Landesregierung zwingend. Die beauftragte Kanzlei empfiehlt dem Land konkret, in den neuen Luftreinhalteplan für die Landeshauptstadt ein „zonenweites Verbot von Euro 3- und 4-Diesel ab 01. Januar 2019“ aufzunehmen. Ein Verbot für Euro-5-Diesel soll zum 1. September 2019 folgen, jedoch mit dem Zusatz versehen werden, dass diese Frist bei einer deutlichen Verbesserung der Luftverschmutzung verlängert werden kann. Wörtlich heißt es in dem noch unveröffentlichten Gutachten, das dieser Zeitung vorliegt: „Ergeben die Prognosen im Sommer 2019, dass die Werte zum Jahresende auch ohne Euro-5-Verbot eingehalten werden (…), müssen wir dieses Verbot zum 01. September 2019 nicht eingreifen, ja wir dürfen es dann gar nicht ergreifen“.

Von den Verboten soll es aber weitgehende Ausnahmen geben. Konkret rät das Gutachten dem Land dazu, „alle Anwohner der Zone, Handwerker, Liefer- und Wirtschaftsverkehr“ von den Verboten auszunehmen. Eine weitere Regelung soll zudem die „vollständige Ausnahme“ aller Diesel-Fahrzeuge regeln, die durch Nachrüstung Euro-6-Niveau erreichen.

Die Kanzlei hat für ihre Analyse die schriftliche Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts zur Frage von Diesel-Fahrverboten in Stuttgart im Auftrag der Landesregierung ausgewertet. Das Gutachten, das am Donnerstag einer interministeriellen Arbeitsgruppe vorgestellt wurde, gilt daher als wegweisend für das weitere Vorgehen. Das Gericht hatte bereits im Februar entschieden, dass Fahrverbote zulässig sind, aber verhältnismäßig sein müssen. Die schriftliche Begründung liegt seit dem 17. Mai vor.

Anders als in der Hansestadt Hamburg, wo ab Donnerstag kommender Woche die bundesweit ersten Diesel-Fahrverbote an zwei einzelnen Straßenabschnitte in Kraft treten, sieht das Gutachten für Baden-Württemberg einzelstreckenbezogene Verbote im Prinzip nicht vor. Wenn es dadurch zu unzulässigen Ausweichverkehren komme, sollten einzelstreckenbezogene Verbote „von vornherein nicht in den Plan aufgenommen werden“. Andernfalls nur konditioniert. Das ist insofern wichtig, als in einem Parallelverfahren ein Vorgehen wie in Hamburg mit Sperrung von nur einer Straße am Feinstaub-Hotspot Neckartor zur Debatte steht.

Das Thema Fahrverbote ist innerhalb der grün-schwarzen Landesregierung stark umstritten. Es soll nach den Pfingstferien auf die Tagesordnung des Koalitionsausschusses kommen. Für die Überarbeitung des Stuttgarter Luftreinhalteplans ist ein Kabinettsbeschluss notwendig. Vor den Ferien hatte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) den Vorschlag gemacht, mögliche Fahrverbote nicht schrittweise, sondern einheitlich für die Euronormen 4 und 5 einzuführen, dafür aber nicht vor September 2019. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart hatte dagegen dafür geworben, Fahrverbote „möglichst“ zu vermeiden.

Derweil übt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) weiter Druck auf die Landesregierung aus. „Wir sind der Auffassung, dass die Landesregierung so schnell wie möglich handeln muss“, sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch der Nachrichtenagentur dpa. Er warf Grün-Schwarz den Versuch einer Verzögerungstaktik vor - aus Rücksicht auf die Automobilindustrie, die in Stuttgart ansässig ist. „Ich verstehe die Haltung einer von den Grünen dominierten Landesregierung nicht, sich hier einen schlanken Fuß machen zu wollen.“ Es ist nach Reschs Meinung klar, dass Stuttgart nicht ohne Fahrverbote zur Luftreinhaltung auskommen kann. „Schmutzige Diesel-Fahrzeuge müssen ausgesperrt werden.“