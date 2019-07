Die Lebensverhältnisse der Menschen in Baden-Württemberg sind besser als in vielen anderen Bundesländern. Das ergeben Zahlen aus dem „Deutschlandatlas“, den Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch in Berlin zusammen mit zwei Kabinettskolleginnen vorstellte. Demnach zählt die Steuereinnahmekraft in Baden-Württemberg mit über 1200 Euro je Einwohner zu den höchsten in Deutschland. Das verfügbare Einkommen ist im Südwesten überdurchschnittlich hoch, der Anteil von Menschen in sozialer Mindestsicherung niedrig. Baden-Württemberg und Bayern haben die Arbeitsproduktivität in den Jahren 2000 bis 2016 am stärksten gesteigert, es sind auch die Länder mit der niedrigsten Arbeitslosenquote.

Deutschlandatlas