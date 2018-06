Stuttgart Strobl: Mehr weibliche Führungskräfte bei Polizei

Stuttgart / DPA

Das baden-württembergsche Innenministerium will mehr Frauen in Führungspositionen bei der Polizei bringen. Da sei noch Luft nach oben, sagte Ressortchef Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag bei der Ernennung von Caren Denner als neue Polizeipräsidentin von Karlsruhe. Die Juristin sei die erste Frau, die seit der Polizeireform im Jahr 2014 an der Spitze eines Präsidiums im Südwesten stehe. Dies sei ein Signal an die Frauen innerhalb der Polizei, sich gezielt um Führungspositionen zu bemühen, sagte Strobl in Stuttgart. Im höheren Dienst beträgt der Frauenanteil rund 10 Prozent.

Die 56-Jährige, die auch schon einmal das Präsidium Mannheim leitete, hat sich die Frauenförderung auf ihre Fahnen geschrieben. „Ich will ihnen Mut machen.“ Nach dem Abitur habe sie ein Beratungsgespräch bei der Polizei gehabt. Aber damals sei es nicht möglich gewesen, zur Schutzpolizei zur gehen. Deshalb habe sie sich für das Jurastudium entschieden. 1987 wurde die damalige Bereitschaftspolizei für Frauen geöffnet. Der Anteil der im vergangenen Jahr eingestellten Polizeianwärterinnen betrug rund 31 Prozent, wie ein Sprecher Strobls mitteilte. Vor Denner hatte es bereits in der Vergangenheit schon eine Polizeipräsidentin in Karlsruhe gegeben.

Denner ist für 2800 Beschäftigte verantwortlich und diese für die Sicherheit von rund 1,2 Millionen Bürgern. Die Juristin fing 1990 als Referentin beim Regierungspräsidium in Karlsruhe an. Im Jahr 2011 wurde sie zur Leiterin des Präsidiums Mannheim bestellt, 2014 nach der Polizeireform übernahm sie die Position der Stellvertreterin.

Innenministerium