Stuttgart Strobl wirbt für Ausweitung sicherer Herkunftsländer

Stuttgart / DPA

Trotz Zögerns des grünen Koalitionspartners hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) eindringlich für eine Ausweitung der sicheren Herkunftsländer geworben. Das führe nicht zur automatischen Ablehnung von Asylanträgen aus den betroffenen Ländern, sagte Strobl am Donnerstag im Landtag in Stuttgart. Jeder Antrag werde weiterhin individuell geprüft. Eine spezielle Rechtsberatung sei im aktuellen Gesetzestext verankert. Besondere Bedürfnisse von bestimmten Personengruppe würden ausreichend berücksichtigt. Strobl sagte, er rechne Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hoch an, dass er das Thema konstruktiv angehe. Am guten Willen Baden-Württembergs werde es in der Frage auch in Zukunft nicht fehlen.

Die Bundesregierung will Algerien, Tunesien, Marokko und Georgien zu sogenannten sicheren Herkunftsländer erklären. Anlass der Landtagsdebatte ist die noch ausstehende Entscheidung im Bundesrat und die Frage, wie sich die grün-schwarze Regierung von Kretschmann dort verhält. Zuletzt hatte Kretschmann eine Zustimmung an Bedingungen geknüpft - etwa der Umgang mit Asylanträgen von Journalisten, Homosexuellen und religiösen Minderheiten.

Sichere Herkunftsländer sind Staaten, bei denen die Vermutung besteht, dass es dort im Regelfall weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung gibt. Die Bundesregierung will mit der Änderung des Asylrechts erreichen, dass über Anträge von Menschen aus diesen Staaten schneller entschieden werden kann. Auch die Abschiebung soll dadurch beschleunigt werden.

