Stuttgart Strobl will für Gewalt gegen Polizisten sensibilisieren

Stuttgart / DPA

Zum 4. landesweiten Tag des Opferschutzes will Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Gewalt gegen Polizeibeamte in den Fokus rücken. Zahlreiche Akteure aus dem Opferschutz tauschen sich am Mittwoch (ab 12.30 Uhr) bei einer Veranstaltung im Stuttgarter Innenministerium zu dem Thema aus. Dabei sollen auch geschädigte Polizisten von ihren Erfahrungen berichten. Der Inspekteur der Polizei, Detlef Werner, will zur aktuellen Lage berichten. Im Jahr 2017 wurden nach Angaben des Ministeriums mehr als 100 000 Personen in der polizeilichen Kriminalstatistik als Opfer erfasst - darunter mehr als 9000 Polizeibeamte.