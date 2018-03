Südwest-CDU Strobl verliert seinen Staatssekretär

Stuttgart / Roland Muschel

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl muss einen weiteren Rückschlag verkraften: Nach nur eineinhalb Jahren im Amt wechselt sein beamteter Staatssekretär Martin Jäger überraschend in gleicher Funktion nach Berlin ins Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Er bedauere die Entscheidung, respektiere sie aber, sagte Strobl: „Es ist klar, wenn er persönlich entscheidet, nach Berlin zurückzukehren, muss er es jetzt machen.“

Jäger galt als wichtigster Mitarbeiter des Ministers. Die Opposition sieht den Wechsel im Zusammenhang mit politischen Schwierigkeiten Strobls. So lehnte die CDU-Landtagsfraktion im Januar gegen Strobls Wunsch die im Koalitionsvertrag vereinbarte Wahlrechtsreform ab. Seit Tagen steht der Innenminister wegen der Kommunikation des Sicherheitskonzepts für die Stadt Sigmaringen in der Kritik. Die Polizeigewerkschaften werfen ihm vor, durch unbedachte Äußerungen die Polizeiarbeit gefährdet zu haben. Angesichts der Probleme nutze Jäger „die erste Gelegenheit, sich aus dem Staub zu machen“, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Strobls Generalsekretär Manuel Hagel nannte die Deutung „abstrus“. Die Südwest-CDU sei vielmehr „stolz, dass ein baden-württembergischer Christdemokrat sich in Berlin einer so zentralen Aufgabe unserer Zeit widmen wird“.