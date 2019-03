Fellbach Strobl nimmt Kramp-Karrenbauer wegen Witzes in Schutz

Fellbach / DPA

CDU-Landeschef Thomas Strobl hat Bundesparteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer wegen ihres umstrittenen Karnevalswitzes über intersexuelle Menschen in Schutz genommen. Es erstaune einen schon, was in Berlin für ein Bohei über einen Fastnachtswitz in Stockach gemacht werde, sagte Strobl am politischen Aschermittwoch in Fellbach (Rems-Murr-Kreis).

Allen, die von Kramp-Karrenbauer eine Entschuldigung forderten, sage er: „Keine Ahnung habt ihr von der Fastnacht in Baden-Württemberg, ihr Kulturbanausen in Berlin.“ Eine Bütt, die nicht anecke, sei keine richtige Bütt. Er sei selbst beim Stockacher Narrengericht gewesen - und er habe gelacht. „Das muss bei einer Fastnacht auch mal drin sein“, sagte Strobl, der auch CDU-Bundesvize ist.

Kramp-Karrenbauer hatte vergangene Woche mit ihrer Fastnachtsrede in Stockach empörte Reaktionen ausgelöst. Zu der Einführung von Toiletten für das dritte Geschlecht sagte sie: „Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür, dazwischen, ist die Toilette.“

