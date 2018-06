Stuttgart Strikterer Umgang mit Mitarbeitern von Abgeordneten geprüft

Stuttgart / DPA

Im Landtag wird ein strikterer Umgang mit zweifelhaften Mitarbeitern von Abgeordneten und Fraktionen geprüft. Anlass sind Medienberichte über einen Beschäftigten von zwei AfD-Abgeordneten, dem eine rechtsgerichtete Gesinnung vorgeworfen wird. Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) machte im Präsidium des Parlamentes am Dienstagabend in Stuttgart mehrere Vorschläge, über die die Fraktionen bis zur nächsten Sitzung des Gremiums am 10. Juli beraten wollen. Dem Vernehmen nach könnte zweifelhaften Mitarbeitern der Zugang zu einigen Bereichen des Parlaments untersagt werden. Bei Neueinstellungen von Mitarbeitern der Fraktionen und Abgeordneten könnte künftig generell die Zuverlässigkeit überprüft werden, etwa in Form von polizeilichen Führungszeugnissen.