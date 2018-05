Stuttgart Streit um Veröffentlichung von Gutachten zur Zulagenaffäre

Stuttgart / DPA

In der Zulagenaffäre um die Verwaltungshochschule Ludwigsburg hat das Wissenschaftsministerium wohl zunächst wenig Chancen, die umstrittenen Zahlungen an mehrere Professoren zurückzufordern. Zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten, das im Auftrag der Hochschule erstellt wurde. Ein Sprecher von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) lehnte am Donnerstag in Stuttgart erneut Forderungen ab, die Expertise dem Untersuchungsausschuss des Landtags zu übergeben. Dies sei aktuelles Regierungshandeln. Zuvor hatten „Südwest Presse“ und „Badische Zeitung“ berichtet.

Das Gutachten stammt dem Bericht zufolge vom Juni 2017. Der Verfasser argumentiert, die Hochschule habe bereits 2013 überprüft, ob sie die Gewährung der Zulagen zurücknehmen könne. Die damalige Rektorin sei zu dem Ergebnis gekommen, dies sei nicht möglich und entschied, von einer Rücknahme abzusehen. Sie gewährte den Professoren Vertrauensschutz. Da inzwischen kaum neue Erkenntnisse vorlägen, rate der Gutachter von einer neuen Entscheidung auf Grundlage derselben Tatsache ab.

Der Obmann der oppositionellen SPD, Sascha Binder, sagte, Bauer müsse das Gutachten nun dem Ausschuss unverzüglich zur Verfügung stellen. Hintergrund der Affäre sind Fälle von möglicherweise rechtswidrigen Extra-Zahlungen an der Hochschule. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits 2017 Anklage wegen gemeinschaftlicher Untreue sowie Beihilfe erhoben. Mehreren Hochschullehrern wurden im Zuge eines Besoldungswechsels sogenannte Berufungsleistungsbezüge in Höhe von monatlich zwischen 1250 und 1570 Euro gewährt. Dafür hatte es zuvor weder entsprechend nötige Berufungs- noch Bleibeverhandlungen gegeben.

