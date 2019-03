Schulen Streit um Lehrerstellen wirft Schatten voraus

Stuttgart / Axel Habermehl

Noch ist das große Feilschen nicht eröffnet. Erst Ende 2019 soll der nächste Doppelhaushalt stehen, der letzte dieser Legislaturperiode. Das heißt, das harte Ringen in der grün-schwarzen Landesregierung um Geld und Stellen wird wohl nach der Sommerpause losgehen. Doch schon beginnen Vorgeplänkel.

Letzte Woche hat Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) einen Pflock eingerammt: Sie legte eine „Modellrechnung zum Lehrerbedarf 2020 bis 2030“ vor. Stelle das Land nicht bis 2030 schrittweise 10 600 Pädagogen ein, könne kein ordnungsgemäßer Unterricht sichergestellt werden. Ohne die Stellen drohe sich der bereits bestehende Lehrermangel chronisch festzusetzen, heißt es in dem Papier, über dessen Inhalt pikanterweise der grüne Koalitionspartner, inklusive Finanzministerin Edith Sitzmann, aus der Zeitung erfuhr.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dämpfte den Elan erstmal. „Die Berechnungen bedeuten jedenfalls nicht, dass wir jetzt auch 10 600 neue Stellen schaffen“, stellte er klar, wies auf die ab 2020 verpflichtend einzuhaltende Schuldenbremse hin und darauf, dass so eine zusätzliche Division Lehrer jährlich mindestens 700 Millionen Euro kosten würde.

Damit löste er beim Vorsitzenden des Landeselternbeirats, Carsten Rees, „blankes Entsetzen und völliges Unverständnis“ aus. Kretschmanns Äußerungen grenzten an Zynismus. Rees sah „unsere Kinder und ihre Zukunft in der Geiselhaft einer strengen grünen Austeritätspolitik“. Er rief die Landtagsgrünen „eindringlich auf, unseren Kindern in der Zukunft nicht aus Kostengründen sogar Teile des regulären Pflichtunterrichts zu verweigern“.

Auch Matthias Wagner-Uhl, Vorsitzender des Vereins für Gemeinschaftsschulen, fürchtet, das Land spare an der falschen Stelle. Schon jetzt hätten Lehrermangel und Unterrichtsausfall „die Schulen in Baden-Württemberg fest im Griff“, wie er befand. Er fürchte: „Im brennenden Wunsch, Geld einzusparen, jetzt noch auf dringend notwendige Lehrerstellen zu verzichten, bedeutet, dem Land seine Innovationskraft und seine Zukunft zu rauben.“