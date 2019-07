Zughersteller Bombardier kann weiter nicht genügend „Talent 2“-Züge an Abellio liefern. Das Land übt scharfe Kritik.

Der Bahnbetreiber Abellio muss weiterhin auf neue Züge des Typs „Talent 2“ warten. Man habe einen neuen Lieferplan mit aktualisierten Terminen vorgelegt, teilte der Zughersteller Bombardier nach einem Gespräch mit dem Verkehrsministerium und Abellio mit.

Demnach sollen für die Strecke von Stuttgart nach Pforzheim beziehungsweise Bruchsal bis Anfang August sechs Züge übergeben werden, im Laufe des Monats sollen zwei weitere folgen, bis Ende September sollen dann 15 „Talent 2“-Züge im Land fahren. Ursprünglich war vereinbart gewesen, dass Abellio zur Übernahme der Strecke am 9. Juni 2019 mit 16 neuen Fahrzeugen an den Start geht – liefern konnte Bombardier bis dahin aber lediglich zwei Züge. Deswegen fährt Abellio auf der Strecke aktuell mit geliehenen Fahrzeugen. Auf die weitere Verzögerung reagiert das Unternehmen entsprechend deutlich: „Wir sind mehr als verärgert, dass Bombardier sich wiederholt nicht an Vereinbarungen und Lieferpläne hält“, sagte Roman Müller, Chef von Abellio Baden-Württemberg.

Ab Herbst drohen Streichungen im Fahrplan

Man hoffe, dass Bombardier wenigstens bis September 11 Neufahrzeuge liefern könne, „um den sogenannten Herbstbetrieb sicherstellen zu können“. Wenn nicht, drohen nach Angaben einer Abellio-Sprecherin Streichungen im Fahrplan. „Einige der geliehenen Züge können nur bis September mit der vollen Geschwindigkeit fahren“, sagte die Sprecherin. Wenn im Herbst die Gleise mit Laub bedeckt und nass seien, könnten diese Züge nur mit reduzierter Geschwindigkeit fahren. „Dann könnten wir den Fahrplan nicht einhalten.“

Betroffen von den Lieferverzögerungen ist auch die Strecke von Stuttgart nach Mannheim und Osterburken, die Abellio im Dezember 2019 übernehmen wird. Ursprünglich waren dafür 25 „Talent 2“-Züge vorgesehen, liefern wird Bombardier nach jetzigem Stand aber nur zehn.

Kommen die Züge rechtzeitig bis zur Übernahme von Stuttgart-Tübingen?

Die restlichen 26 bestellten Züge will das Unternehmen im Jahr 2020 liefern. Ob das rechtzeitig vor der Übernahme der Strecke Stuttgart-Tübingen im Juni 2020 passiert, ist unklar. Man wolle dazu keine Aussage mehr treffen“, sagte die Abellio-Sprecherin. „Wir sind aber gut beraten, ein Ersatzkonzept in der Hinterhand zu haben.“

Kritik kommt auch aus dem Verkehrsministerium. Amtschef Uwe Lahl sagte, es sei für den Betrieb des Netzes „dringend erforderlich, dass Bombardier die Fahrzeuge endlich liefert“. Nachteile für das Land sieht Lahl nicht: „Für die Schadensersatzansprüche und Pönalen gelten natürlich weiterhin die ursprünglich vertraglich vereinbarten Liefertermine.“

