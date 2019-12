Genau ein Jahr nach dem Terroranschlag mit fünf Toten wird heute in Straßburg der Opfer gedacht. Dazu wird auch der französische Innenminister Christophe Castaner in der elsässischen Metropole erwartet.

Das Attentat auf den Weihnachtsmarkt hatte in der Stadt einen Schock ausgelöst. Der mutmaßliche Islamist Chérif Chekatt tötete am 11. Dezember 2018 fünf Menschen. Zwei Tage später wurde er in der elsässischen Grenzstadt bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.

Anlässlich des Jahrestags soll eine Gedenkstele auf der zentralen Place de la République aufgestellt werden. Am Abend ist ein ökumenischer Gottesdienst im Straßburger Münster geplant.